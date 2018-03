Eurodiputados piden crear una plataforma europea para prevenir futuros atentados

Bruselas (EuroEFE).- Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara reclamaron ste miércoles la creación de una Plataforma de Inteligencia Antiterrorista Europea para el intercambio de información, así como medidas para complicar las vías de financiación a un nuevo modelo terrorista cada vez más precario.

Los diputados respaldaron con 55 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones un informe del español Javier Nart (Ciudadanos), que explicó en declaraciones a Efe que aunque sería hacer "castillos en el aire" pretender que los países aceptarán aunar totalmente sus inteligencias europeas, sí deberían mejorar las puestas en común de información valiosa para prevenir futuros atentados.

MEPs propose ways to cut cash flows to terrorists. Read more https://t.co/285ujLvLK6 @EP_ForeignAff Next - vote in mini-plenary 28 Feb & 1 Mar. pic.twitter.com/Qk8yTC8BLF