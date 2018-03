Más compromiso de la UE con la seguridad y el desarrollo en el Sahel

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea y las principales organizaciones internacionales reforzarán este viernes su compromiso con la seguridad y el desarrollo del Sahel, en una conferencia de alto nivel previa a la cumbre europea. "La paz no tiene precio. El precio es no tener la paz", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Moghierini, al inaugurar el encuentro.

"No solo se tratará de más dinero, también apoyo en especies", señaló la alta representante de la UE, que se reservó hasta el final del encuentro el anuncio de la cifra final de todos los contribuyentes europeos, entre los que también está España.

Rajoy anuncia una aportación española de 106 millones de euros

De hecho, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que España incluirá en su nuevo plan de cooperación 2018-2021 una aportación de 106 millones de euros para luchar contra la pobreza en los países del Sahel.

España está especialmente involucrada en los esfuerzos internacionales de estabilización en la región y lidera una misión de formación en Mali, entre otros esfuerzos de cooperación.

Los Veintiocho tienen previsto reiterar su apoyo político y material al llamado grupo del G5 Sahel, que forman Mali, Burkina Faso, Mauritania, Níger y Chad, en una reunión con la participación de 30 jefes de Estado y altos cargos de la UE, la Unión Africana y la ONU.

Las mismas fuentes avanzaron que los países podrían aumentar los recursos destinados a la región para hacer frente a la grave situación de inestabilidad y extrema pobreza y con serias amenazas como el terrorismo y el tráfico de personas, entre otros.

Las mismas fuentes explicaron que la Unión Europea ha apoyado ya con 50 millones de euros al grupo del G5, además de otros 40 millones aportados de forma individual y bilateral, lo que la convierte en el mayor socio de la región.

En la Comisión Europea cifran en 400 millones de euros el montante necesario para apoyar a la región, de los cuales alrededor de 250 millones ya estarían comprometidos por distintos actores internacionales.

Nous organisons aujourd'hui la #ConferenceSahel . Les Chefs d'Etat européens et du G5 Sahel, l'UA @AUC_MoussaFaki et @JunckerEU discuteront aujourd'hui des solutions pour accélérer les efforts de développement et de sécurité dans la région. pic.twitter.com/Km3ceknw7T

España está especialmente involucrada en los esfuerzos internacionales de estabilización en la región y desde el pasado mes de enero lidera la formación de la misión militar de la UE en Mali.

El Sahel tiene gran importancia para España tanto por su política de vecindad como por ser origen y tránsito de la migración que llega al sur de Europa.

"Nous sommes avec vous, nous vous soutenons / We are with you, we will support you" @FedericaMog #ConferenceSahel demain à Bruxelles / tomorrow in Brussels pic.twitter.com/aA2gAh8ZMH