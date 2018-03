Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha detectado más de 3.500 casos de "desinformación prorrusa" desde 2015, cuando empezó a trabajar el Grupo de Trabajo East Stratcom, encargado de recopilar y publicar en una página web ejemplos de ese tipo de mensajes.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, explicó en respuesta a una pregunta escrita de la eurodiputada liberal independiente Beatriz Becerra, publicada este jueves, que la Unión "se toma muy en serio" el problema que "en la mayoría de los casos, desacredita y tergiversa los procesos democráticos, las políticas y los valores europeos".

This is the letter that we 45 MEPs have just sent to @FedericaMog asking her to publicly support and call for immediate release of all women arrested in #Iran for #hijabprotests #GirlsOfRevolutionStreet

Thank you @MarietjeSchaake for the initiative. pic.twitter.com/bW995b8p0H