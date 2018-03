Macron pide a la UE que respalde una tregua en Siria

París (EuroEFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó este viernes a sus homólogos europeos que se movilicen en favor de una resolución de Naciones Unidas para establecer en Siria una tregua humanitaria, que Rusia ha frenado.

Whole families are dying under the rubble in E. Ghouta. The #UNSC can save lives in #Syria if it wants to. @UNReliefChief's remarks today:https://t.co/CmxhZxporn pic.twitter.com/0J60pikIJi