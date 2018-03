La conferencia de Bruselas para el Sahel moviliza más de 400 millones de euros

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea movilizó este viernes de la comunidad internacional 414 millones de euros para la fuerza conjunta G5 Sahel que Mali, Burkina Faso, Mauritania, Níger y Chad están desplegando en la región para luchar contra la inseguridad, el terrorismo y el crimen organizado.

"Estoy orgullosa de poder anunciar que hemos movilizado 414 millones para la puesta en marcha operativa de la misión, de los que 176 pertenecen a la Unión Europea y sus países", afirmó al término de la conferencia dedicada al Sahel, celebrada justo antes de la cumbre europea a Veintisiete, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini.

