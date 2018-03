La ultraderecha europea y Trump, el idilio populista sin fronteras ni fin

National Harbor (EEUU) (EuroEFE).- La relación idílica entre la ultraderecha populista europea y el presidente Donald Trump se mantiene en su máximo esplendor más de un año después de que el magnate accediera a la Casa Blanca.

La buena salud de la que sigue gozando el vínculo, a pesar de la adaptación del atípico mandatario a las instituciones, se confirmó esta semana en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la llamada Super Bowl de los conservadores estadounidenses.

Farage y Marion Le Pen, en la Super Bowl republicana

Con el exlíder del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) Nigel Farage y la exdiputada y joven estrella del Frente Nacional francés Marion Le Pen, el populismo nacionalista europeo acudió al evento con la vista puesta en seguir el ejemplo de Trump y su éxito de llegar a la Presidencia.

Por los rasgos ultranacionalistas, populistas, proteccionistas y contrarios a los inmigrantes de los discursos a uno y otro lado del Atlántico es difícil precisar quién se mira en el espejo de quién, en un momento en el que el conservadurismo de EEUU se encomienda a Trump ante las elecciones legislativas de noviembre.

El flirteo entre Trump y Farage fue claro desde un principio, al convertirse este en el primer líder político internacional en verse con el mandatario de EEUU después de ser elegido presidente, incluso por delante de la primera ministra británica, Theresa May, lo que generó un gran revuelo mundial.

Good to catch up. @realDonaldTrump in great humour and on top form. Official White House Photo by Shealah Craighead. pic.twitter.com/HRTfqUFqom

Aunque no ha llegado a asentarse como un partido dominante en cuanto a representación, la retórica antiinmigrante y contraria a las instituciones supranacionales del UKIP marcaron la agenda de la campaña a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y logró su meta: la mayoría de los británicos votó "brexit".

El nacionalista inglés alertó al público estadounidense de la posibilidad de que "la trinidad" de los "grandes bancos, grandes empresas y gran política" traten de revertir el proceso de salida de la UE y avanzó que, si esto sucede, estará "en el frente de batalla".

En la CPAC, Farage hizo campaña directa por los republicanos en los comicios legislativos de este año y advirtió a los votantes conservadores de la necesidad de movilización: "Tenéis que ayudar a vuestro presidente, puerta por puerta", para "mantener la mayoría" en el Congreso.

Ante una audiencia entregada, el exlíder secesionista alardeó de su buena sintonía con Trump y dijo que desde su llegada EEUU es más respetado en el mundo.

"Deberíamos estar orgullosos porque hemos conseguido cambiar el curso de la Historia, pero tenemos que saber que la Historia no se modifica en poco tiempo y hay que asegurar que sea algo permanente", enfatizó Farage.

Our political opponents don't believe in the nation state. They don't believe in patriotism or national identity. They want us to live in a world of open borders. pic.twitter.com/Tlvl37DIYc