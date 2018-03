Venezuela centra este lunes la reunión de los ministros de Exteriores de la UE

Bruselas (EuroEFE).- La situación en Venezuela centra este lunes la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), que mostrarán su preocupación por la convocatoria de elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, no pactada con la oposición, que considera que no se dan las garantías para su celebración.

Aunque no se espera una decisión, los ministros mostrarán su preocupación ante esta convocatoria, anunciada por el chavismo tras el fracaso de las negociaciones en Santo Domingo, bloqueadas después de que las partes no lograran consensuar la fecha y las reglas de juego de las presidenciales.

La oposición se negó a firmar un acuerdo que establecía la fecha del 22 de abril para las elecciones, fecha en la que están previstas elecciones legislativas, al considerar que es demasiado temprano y que las garantías dadas para los comicios son insuficientes.

Según fuentes diplomáticas, los ministros expresarán su inquietud por la situación humanitaria que "no afecta solo a Venezuela, sino a países vecinos" como Colombia o Brasil, dado el "flujo de refugiados" provenientes del país.

The situation in #Venezuela is deteriorating. Constructive dialogue is the only way to address the current crisis. EU foreign ministers are discussing the latest developments today. More info: https://t.co/ThggKInaUt #FAC pic.twitter.com/JQFgpNzw76