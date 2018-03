Juncker: invertir en los Balcanes Occidentales es invertir en el futuro de la UE

Tirana/Skopje (EuroEFE).- "Invertir en la estabilidad y la prosperidad de los Balcanes Occidentales significa invertir en la seguridad y el futuro de nuestra Unión", subrayó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el marco de su gira por esta región europea.

”Investing in the stability and prosperity of Western Balkans means investing in the security and future of our Union".

President @JunckerEU is on tour in the #WesternBalkans, together with @FedericaMog and @JHahnEU pic.twitter.com/injGrmd5YF European Commission (@EU_Commission) 25 de febrero de 2018

Acompañado por el comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn, Juncker se reúne este lunes con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic.

El tour arrancó en la República ex Yugoslava de Macedonia y que le llevará también a Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

En Skope, Juncker, instó a los Gobiernos macedonio y griego a poner fin a dos décadas de disputas sobre el nombre de la antigua república yugoslava, que bloquean la integración de Macedonia en la Unión Europea.

"Los dos países deben encontrar una solución solos. Hablé con Alexis Tsipras (el primer ministro griego) y le dije que se mantuviera en este camino. Cuando aterricé en el aeropuerto, vi cambios que muestran que ustedes van en la dirección correcta", dijo Juncker en Skopje en la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro, Zoran Zaev.

.@JunckerEU in #Skopje with PM @Zoran_Zaev: “Your country is part of European history and geography. Have not come here to announce definitive #EU accession date but impressed by your reform progress. Must continue on this path and resolve name issue with #Greece.” pic.twitter.com/X0Z32E6cL8 Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 25 de febrero de 2018

En la segunda escala de su viaje, este domingo recaló en Tirana, donde el presidente de la Comisión Europea instó a Albania a proseguir con las reformas necesarias para que Bruselas recomiende la apertura de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea en su informe de abril.

"Si las reformas continúan por este camino, esto va a facilitar a Albania que la Comisión Europea recomiende la apertura de las negociaciones" de adhesión, declaró Juncker en una rueda conjunta de prensa con el primer ministro albanés, Edi Rama.

"Je ne peux qu'encourager L'Albanie de poursuivre les réformes. Nous serons à côté de l'Albanie dans ses efforts. La place naturelle de l'Albanie est au sein l'Union européenne" @JunckerEU en Albanie#WesternBalkans Tour. pic.twitter.com/J7WpYNP7mb — European Commission (@EU_Commission) 25 de febrero de 2018

El presidente de la Comisión recalcó que no ha venido a Albania para hacer promesas vacías sobre una fecha concreta para el inicio de negociaciones, sino para animar al país a seguir con la lucha contra el crimen, la implementación de la reforma judicial y de ley de verificación de la figura, profesionalidad y riquezas de los jueces y fiscales.

La adhesión es un proceso basado en los méritos de cada país, dijo Juncker, que este lunes se entrevista con el presidente del país, Ilir Meta.

Juncker apreció la voluntad del Gobierno albanés para resolver los conflictos territoriales con Grecia, que consideró "una prueba" de Albania para convertirse cuanto antes en miembro de la UE.

Albania y su vecina Grecia están en negociaciones para solucionar algunos problemas heredados del pasado, entre cuales está la delimitación de la frontera marítima.

Los países de los Balcanes Occidentales deben resolver antes de su entrada en la UE sus problemas y conflictos territoriales con los países vecinos, recalcó Juncker.

Para nosotros, los "Balcanes Occidentales y Albania son países amigos, aliados y socios que tienen una perspectiva europea", declaró Jucker, reafirmando así la política de puertas abiertas adoptada en la reciente estrategia de la Comisión hacia esta región de Europa.

EU companies are the biggest investors in the #WesternBalkans: they represented over €10 billion of Foreign Direct Investments in the past five yearshttps://t.co/c0R7J1jUwe pic.twitter.com/mLQmALrVwH European Commission (@EU_Commission) 25 de febrero de 2018

Por Ivan Blazhevski, Mimoza Dhima e Ingrid Haack (edición: Catalina Guerrero)

