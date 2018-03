La UE espera una solución "rápida" al cierre del Santo Sepulcro

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, esperó este lunes "encontrar una solución rápida" al cierre del Santo Sepulcro de Jerusalén y pidió "respetar y preservar" su carácter de Ciudad Santa "para las tres religiones monoteístas".

"Esperamos que se pueda encontrar una solución rápida", afirmó la política italiana en una comparecencia ante los medios junto al ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Al Safadi, en referencia al cierre indefinido por orden de las principales iglesias cristianas, en protesta por la decisión israelí de hacerles pagar el impuesto sobre bienes inmuebles.

En el marco del Consejo de ministros de Exteriores, que se celebra este lunes en Bruselas, Mogherini recibe a seis ministros de la Liga Árabe (Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Marruecos, Emiratos Árabes y la Autoridad Palestina), así como a su secretario general, Ahmed Aboul Gheit.

El representante de Jordania, que preside esta organización, criticó las medidas tomadas por Israel y subrayó que Jerusalén es "sagrada para musulmanes, cristianos y judíos y debe ser un símbolo para la paz".

"Desafortunadamente, este no es el caso mientras Jerusalén sea un sitio de ocupación y secuestro, de miedo y desesperación", afirmó, y tildó la decisión de las iglesias cristianas en protesta por "la toma de sus bienes y propiedades" como una medida "sin precedentes".

Al Safadi esperó "encontrar con la comunidad internacional un camino para avanzar hacia una paz duradera" con "la solución de dos Estados como única vía, con un estado palestino soberano".

Mogherini manifestó su deseo de que la reunión de este lunes permita "avanzar en el proceso de paz" y reiteró que la posición de la UE es "clara", basada en la negociación para una solución de dos Estados "como única vía legítima, viable y realista para cumplir con las aspiraciones de ambas partes y lograr una paz duradera".

"Todos los asentimientos son ilegales y un obstáculo par la paz", agregó.

