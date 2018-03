La UE anima a los Balcanes a produndizar sus reformas

Sofía/Belgrado/Sarajevo (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha animado a los países de los Balcanes Occidentales a mantenerse en la senda de las reformas si quieren ingresar en la Unión Europea (UE).

"El contenido preocupa más que la rapidez", advirtió este jueves en Sofía, donde celebró una cumbre con los líderes de estos países, candidatos a ingresar en el club comunitario.

"Hemos escuchado a nuestros socios de los Balcanes Occidentales, confirmaron su perspectiva europea y les animé a mantenerse en el curso de las reformas", declaró Juncker al concluir una gira de cinco días por siete países de la región.

5 days, 7 destinations. My unforgettable #WesternBalkans tour ends today in #Bulgaria. The Leaders’ meeting in #Sofia confirmed our joint priorities: forging a credible European perspective for the #WesternBalkans on the basis of reforms, values and economic cooperation. pic.twitter.com/qyVF3m7PD2