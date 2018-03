El comisario Neven Mimica visita España para impulsar la acción europea en materia de desarrollo

Madrid (EuroEFE).- El Comisario Neven Mimica, responsable de Cooperación Internacional y Desarrollo, ha visitado España para impulsar la acción europea en favor del desarrollo y en particular el "Consenso Europeo sobre Desarrollo" y el "Plan Europeo de Inversión Externa".

"Si queremos tener éxito en la Agenda 2030, veo tres condiciones previas imperativas: construir alianzas más fuertes, invertir más, y más inteligentemente, en desarrollo y responsabilizarnos por el progreso cuantificable dentro de los plazos acordados", destacó Mimica en su intervención este jueves en la reunión del Grupo de trabajo de Alto Nivel sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

"If we are to succeed in #Agenda2030 I see 3 imperative preconditions: building stronger partnerships, investing more, and more smartly, in development & holding ourselves accountable for measurable progress within the agreed deadlines" @ High Level Working Group on #Agenda2030 pic.twitter.com/eKutk0VVfv Neven Mimica (@MimicaEU) 1 de marzo de 2018

Durante sus dos días de estancia en Madrid, el 1 y 2 de marzo, el comisario mantuvo encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el secretario de Estado de la Unión Europea, Jorge Toledo y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas.

Meeting with Cristobal Montoro, Minister for Finance & Alberto Nadal Belda, Secretary of State for Budget. In-depth discussions on new #MFF and maintaining the ambition of EU's external action post-2020 pic.twitter.com/oU67Qb0XTU Neven Mimica (@MimicaEU) 1 de marzo de 2018

En la actualidad, la Unión Europea ha lanzado un debate sobre sus presupuestos para más allá del 2020. Un presupuesto de la UE moderno y con un nivel de ambición adecuado es vital para que la UE pueda seguir apoyando el desarrollo sostenible y abordando eficazmente y de manera global las causas de los desafíos mundiales actuales, como la migración irregular, la seguridad y el extremismo violento, según Bruselas.

Este viernes, el comisario compareció ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Congreso de los Diputados.

También se reunió con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), para impulsar el Plan Europeo de Inversión Externa (PEIE), cuyo objetivo es atraer la inversión privada a África y a los países vecinos de la UE, fomentando así el desarrollo sostenible y creando oportunidades de empleo, en particular, para los jóvenes.

Very grateful for opportunity to discuss the huge potential of more closely involving the private sector in delivering development policy and thus unlocking sustainable & responsible investment in our partner countries at #EIP event with Spanish businesses today. #InvestGlobal pic.twitter.com/MWAWb7xYOz Neven Mimica (@MimicaEU) 2 de marzo de 2018

La Unión Europea y sus Estados miembros son el principal donante de ayuda al desarrollo con una contribución que representa casi el 60% de la cifra global.

Finalmente, en la agenda de Mimica figura una reunión en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con ONGs y representantes de la sociedad civil para tratar del papel de la política europea de desarrollo en la lucha contra la violencia de género.

Por Catalina Guerrero.