La UE teme que Israel expulse a palestinos de Jerusalén

Bruselas (EuroEFE).- El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) alertó este de la posibilidad de que la ley aprobada esta semana por el Parlamento israelí que permite retirar el permiso de residencia por terrorismo, traición o espionaje sea utilizada contra los palestinos residentes en Jerusalén Este.

"Esta ley podría hacer que la situación de los palestinos que viven en Jerusalén Este, que están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, fuese más precaria de lo que ya es", señaló el SEAE a través de un comunicado.

New Israeli legislation permitting the revocation of permanent residency could be used to further compromise the Palestinian presence in East Jerusalem, which would further undermine the prospects of a two-state solution https://t.co/h8xxlN9Yap