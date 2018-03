Potencias europeas, entre los primeros vendedores de armas

Copenhague (EuroEFE).- Potencias europeas como Francia, Alemania y España se encuentran entre los principales exportadores de armas del mundo, donde el comercio aumentó a nivel global un 10 % en el periodo 2013-2017 con respecto al lustro anterior, según un estudio del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Francia y Alemania son el tercer y cuarto exportador mundial, con un 6,7 % y 5,8 % del volumen global de ventas, respectivamente, por detrás de Estados Unidos y Rusia.

España mantiene la séptima plaza con el 2,9 % y un aumento del 12 % con respecto al periodo 2008-2012. Los principales destinos de sus ventas son Australia, Turquía y Arabia Saudí, por ese orden.

In 2013–17 Saudi Arabia was the world’s second largest arms importer, with arms imports increasing by 225% compared with 2008–12. #ArmsTransfers #SIPRIFacts pic.twitter.com/Fq3YChx2PE