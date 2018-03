Bruselas propone otra ayuda de 3.000 millones de euros a refugiados sirios en Turquía

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles una ayuda adicional de 3.000 millones de euros para los refugiados sirios en Turquía, como parte del acuerdo entre Bruselas y Ankara en materia de inmigración.

A tal efecto, Bruselas plantea destinar mil millones de euros con cargo al presupuesto europeo y pide a los Estados miembros que completen el resto.

El comisario europeo de Política de Vecindad, Johannes Hahn, explicó que la CE ha dado "el primer paso" para movilizar una ayuda adicional a los refugiados sirios en Turquía y pidió a los países que "cumplan sus compromisos" y poder "continuar con nuestra indispensable asistencia".

El primer tramo de la ayuda a Turquía establecida en 2016 se financió con 1.000 millones de euros del presupuesto europeo y 2.000 millones de las contribuciones de los países.

La suma total de ayuda fue programada, comprometida y contraída antes de que finalizara 2017, señaló la CE, que también plantea seguir con el mismo tipo de modelo y espera así asegurar el éxito de los proyectos que se están desarrollando sobre la base del acuerdo vigente.

Según Bruselas, la ayuda entregada hasta la fecha facilita el acceso a la educación a unos 500.000 niños y está dando apoyo a 1,2 millones de refugiados, con transferencias en efectivo mensuales.

El comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, dijo por su parte que este tipo de asistencia permite a muchos niños ir al colegio y da a las familias vulnerables acceso a servicios esenciales.

