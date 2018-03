Ankara reitera su apuesta por una futura adhesión a la UE

Estambul (EuroEFE).- El objetivo de Turquía sigue siendo entrar en la Unión Europea como miembro de pleno derecho, dijo este lunes el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, antes de partir a la cumbre con los líderes de la UE que se celebra esta tarde en la ciudad búlgara de Varna.

"A pesar de las adversidades, caminamos hacia la plena membresía, y ese es nuestro objetivo también hoy", aseguró Erdogan a la prensa en el aeropuerto internacional Atatürk, en Estambul, en declaraciones transmitidas en directo por la emisora CNNTürk.



Según el jefe de Estado, fue bajo el Gobierno de su Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, cuando Turquía, que es candidato al ingreso en la UE desde 1999, más avanzó en el acercamiento al bloque comunitario.



"Hemos profundizado las relaciones con la UE y el mayor progreso en el camino hacia la membresía plena se realizó durante nuestro Gobierno", subrayó.



En cuanto al estancamiento actual de las negociaciones de adhesión, que de facto están suspendidas e, incluso, varios países miembros han pedido abandonarlas por completo, Erdogan reconoció problemas posteriores al anterior periodo positivo, "debidos a consideraciones políticas".



El presidente confirmó que con los líderes europeos abordará el acuerdo entre Bruselas y Ankara para frenar el flujo de refugiados que llegan a Europa, un pacto que, tras dos años de vigencia, ha logrado reducir en un 97 % las llegadas irregulares a las islas griegas, según datos del Ministerio de Migración heleno.



Al respecto, insistió en su reiterada crítica de que, mientras Turquía ha cumplido su parte, que consiste en aceptar de vuelta a los inmigrantes llegados a Grecia desde su territorio, la Unión no ha abonado aún la suma de dinero acordada.



La UE inició este mes el desbloqueo de un nuevo tramo de esa suma, de 3.000 millones de euros adicionales.



"Les recordaremos (en Varna) que no aceptamos que nos apliquen una doble vara de medir y que nos sigan haciendo esperar", adelantó el presidente turco.



No obstante, se mostró confiado en un resultado positivo de la cita de hoy en Varna, donde, tras ser recibido por el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, participará en una cena con los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk.



"La última vez, en mayo, nos encontramos en Bruselas y fue muy positivo, ojalá en Varna sigamos adelante", declaró Erdogan en alusión a que la cita de hoy es la primera cumbre entre Bruselas y Ankara desde mayo de 2017.

