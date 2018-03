Los auditores europeos revisarán el uso de fondos comunitarios en Turquía

Bruselas (EuroEFE).- Los auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) investigarán los fondos europeos destinados al mecanismo para ayudar a los refugiados en Turquía, que cuenta con 3.000 millones de euros.

Los auditores examinarán tanto la estructura como la gestión de dicho mecanismo, así como los resultados alcanzados con la ayuda enviada en el ámbito humanitario.

De los 3.000 millones, 1.000 proceden del presupuesto de la UE y 2.000 de los Estados miembros, y el tribunal buscará determinar si este dinero "proporciona un apoyo eficaz".

La auditora responsable del informe, Bettina Jakobsen, señaló que a consecuencia del aumento de la inmigración "Turquía se ha convertido en el país de acogida con el mayor número de refugiados del mundo, más de 3,8 millones de personas", por lo que es "esencial" examinar si el apoyo de la UE es eficaz.

Está previsto que este informe vea la luz a finales de este año.

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Maja Kocijancic, subrayó hoy que las principales entidades a las que van dirigidos estos fondos son las agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno, y defendió la transparencia del proceso de asignación financiera.

El pasado 14 de marzo, la CE propuso una nueva ayuda de 3.000 millones de euros para los refugiados sirios en Turquía, como parte del acuerdo entre Bruselas y Ankara en materia de inmigración.

El Ejecutivo comunitario plantea seguir con el mismo tipo de modelo establecido en 2016 y espera así asegurar el éxito de los proyectos que se están desarrollando sobre la base del acuerdo vigente.

Las relaciones entre Bruselas y Ankara se encuentran en un punto particularmente tenso por el bloqueo turco a barcos chipriotas que realizan trabajos de exploración en el mar Egeo y por, precisamente, los pagos europeos en apoyo a los refugiados sirios en Turquía.

