La UE pide contención a Serbia y Kosovo tras las últimas tensiones

Belgrado (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió contención tras las últimas tensiones entre los gobiernos de Belgrado y Pristina, que han escalado esta semana con la detención de un alto cargo serbio en Kosovo, antigua provincia de Serbia independizada de forma unilateral en 2008.

Se trata de Marko Djuric, jefe de la oficina gubernamental de Serbia para Kosovo, que fue arrestrado por haber entrado en territorio kosovar sin permiso de sus autoridades.

Djuric, que también es el principal negociador técnico del equipo serbio en el diálogo de normalización de los vínculos entre Belgrado y Pristina, auspiciado por la UE, fue deportado a Serbia horas después de su arresto en la ciudad septentrional de Mitrovica, donde asistía a un debate de los serbios locales sobre el problema de Kosovo.

Mogherini se reunió un día después, este martes, en Belgrado con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, a quien trasladó que "la UE espera la preservación de la paz con un enfoque sabio y moderado".

"Lo que ocurrió ayer -lunes- no debe repetirse", dijo la representante comunitaria.

Mogherini y Vucic coincidieron en que es de interés nacional y estatal de Serbia preservar la estabilidad, la paz y el progreso en la senda hacia la integración en la UE.

.@FedericaMog and President of Serbia @avucic met today in Belgrade to discuss, in an open, frank and substantial way, the latest developments and the future of the EU-facilitated Dialogue for normalisation of relations between Belgrade and Pristina https://t.co/EfjLkSwz5p pic.twitter.com/47pknr57dk