Mejorar la movilidad militar en la UE, primer paso para la unión defensiva

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha presentado un plan de acción para mejorar la movilidad militar dentro del territorio europeo, un primer paso en el camino para lograr una

Unión de Defensa en toda regla para 2025.

El primer paso para mejorar la movilidad de los equipos militares en la UE se revisarán infraestructuras, para determinar si son aptas para este tipo de transporte, y la legislación de cada país.

"Nuestro objetivo es hacer un mejor uso de la red de transportes y asegurarnos de que las necesidades militares sean tenidas en cuenta a la hora de abordar la construcción de infraestructuras", aseguró la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, en la rueda de prensa de presentación de la iniciativa.

La implementación de este plan de acción pasará en primer lugar por acordar con los Estados miembros los requisitos que tendrán que cumplir las infraestructuras que la CE determinará como aptas para el uso tanto civil como militar, una puesta en común prevista para mediados de 2018.

También estudiará la posibilidad de dedicar fondos europeos a la construcción o remodelación de estructuras para este fin.

Una vez fijados los criterios, se revisarán las infraestructuras que puedan presentar dificultades para el desplazamiento de transportes militares, como puentes o carreteras sin la capacidad o anchura suficientes para permitir el paso de equipamiento bélico.

El plan también pasará por revisar y unificar los protocolos de los diferentes Estados miembros en materia de traslado de bienes peligrosos o a la hora de permitir el desplazamiento en su territorio de tropas y material militar de terceros países.

La CE presentará posteriormente (en 2019) propuestas concretas y cuantificadas sobre cómo mejorar en estos aspectos.

Esta primera fase del plan de acción concluirá en verano de 2019 con la publicación de un informe que analice el grado de desarrollo de los proyectos planteados desde la Comisión Europea.

El Plan de Acción de Movilidad Militar comunitario busca cumplir con el objetivo que estableció el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en su discurso del Estado de la Unión, donde se comprometió a dar los pasos para tener en 2025 "una Unión de Defensa comunitaria plenamente funcional".

