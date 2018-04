La UE fortalecerá la propiedad intelectual en la ASEAN

Bangkok (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) presentó este lunes un proyecto en Bangkok dirigido a apoyar y fortalecer los derechos de propiedad intelectual e industrial en los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El proyecto constará de dos plataformas, IP Key Southeast Asia (IP Key SEA) y ARISE Plus, que forman parte de las políticas de la UE "en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial", indicó a Efe el portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, sigla en inglés), Luis Berenguer.

#IPKey family photo at the launching event in #Bangkok. Looking forward to 4 years of successful cooperation on #IP pic.twitter.com/DlziqzNfXz