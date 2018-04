Bruselas y ONU Mujeres piden acortar la brecha digital de género

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) y ONU Mujeres reivindicaron este miércoles en Bruselas la necesidad de combatir la brecha de género en el mundo digital, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde es más frecuente.

"Con las nuevas tecnologías corremos el riesgo no sólo de profundizar en las divisiones en nuestra sociedad, sino de crear algunas nuevas, como la separación entre generaciones", afirmó el comisario europeo de Cooperación Internacional, Neven Mimica, en el encuentro "Todos a bordo: cerrando la brecha digital para mujeres y niñas en los países en vías de desarrollo".

Mimica también recordó que las mujeres "representan únicamente al 13 % de las trabajadoras en el mundo digital y al 10 % en puestos directivos", lo que, en su opinión, demuestra que "no todo el mundo está a bordo".

We've come a long way to closing the #DigitalGenderGap – but we need to do even more to get #GirlsinICT @UN_Women @europeaid