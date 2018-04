Turquía ve "injusto" que Bruselas diga que se aleja de la UE

Estambul (EuroEFE).- Turquía considera "parcial, injusto y subjetivo" el informe de la Comisión Europea (CE), documento en el que lamenta que el país siga alejándose de la Unión Europea (UE), "sobre todo en el Estado de derecho y los derechos fundamentales".

El viceprimer ministro turco y portavoz del Gobierno, Bekir Bozdag, criticó así el informe que evalúa los progresos de Turquía y varios países balcánicos con vistas a su posible adhesión a la Unión Europea.

"Lamentablemente, el informe no es objetivo, ni equitativo, ni justo", dijo Bozdag en una rueda de prensa en Ankara este jueves, transmitida en directo por la cadena NTV.

Recordó que Turquía lleva muchos años "de forma insistente" esperando ser aceptado como miembro de la UE, mientras que "otros países que estaban en condiciones similares" hace ya mucho que fueron integrados en el club.

Turquía es blanco de "políticas injustas" y el último informe es "parcial y subjetivo", reiteró Bozdag.

Subrayó que al no haber tenido aún acceso al texto completo, responde a las evaluaciones de quienes lo redactaron, en aparente referencia a la alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y al comisario europeo de Política de Ampliación, Johannes Hahn, que presentaron este martes el informe en Estrasburgo.

Here it is: The @EU_Commission’s annual enlargement package adopted today. Factual, firm and fair reports on the W #Balkans and #Turkey. Today, we recommend that @EUCouncil opens accession negotiations w #Albania, the former #Yugoslav Republic of Macedonia https://t.co/J9UH7XhrKw