Artistas sirios exponen sus obras en Bruselas para cambiar la narrativa sobre el país

Bruselas (EuroEFE).- Más de 50 artistas sirios de distintas disciplinas exponen a partir de este sábado sus trabajos en Bruselas para mostrar la parte más desconocida de Siria y cambiar, a través de la cultura, la narrativa de un país inmerso en la guerra desde hace más de siete años.

El proyecto, titulado "Tourab: Syria Art Space" y que se expone hasta el próximo 27 de abril en la céntrica galería Ravenstein, mostrará el trabajo de músicos, pintores, cineastas, escritores o escultores sirios con el objetivo de atraer interés en Siria por su riqueza cultural y el "poder transformador" de su gente.

Our #Ayouni patches are beginning to pop up all over the world! Here is @almasalem - curator of #Tourab Syria Art Space with one in Brussels! pic.twitter.com/U1Cccjl2As