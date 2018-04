España concedió menos del 1 % de las solicitudes de asilo en la UE en 2017

Bruselas (EuroEFE).- España concedió 4.700 peticiones de asilo en 2017, el 0,8 % del total en la Unión Europea (UE), que ascendió a 538.000, según datos de la Oficina de Estadística comunitaria Eurostat publicados esta semana.

La mayor parte de las solicitudes de asilo otorgadas en España fue para nacionales de Siria (3.490, 74 % del total), Ucrania (275, el 6 %) y Palestina (245, el 5 %).

En la UE el mayor número de personas que recibieron asilo procedían de Siria (175.800, 33 % del total), Afganistán (100.700, el 19 %) e Irak (64.200, el 12 %).

#Asylum decisions in the EU: Recognition rates ranged from around 5% for citizens of Albania to 94% for Syria and 92% for Eritrea #Eurostat https://t.co/rv9AuJKF4c pic.twitter.com/P5iHcmIkZs