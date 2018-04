La UE espera superar los 5.630 millones recaudados para Siria en 2017

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y la ONU lideran la conferencia internacional de donantes para Siria que se celebra martes y miércoles en Bruselas, donde esperan superar el compromiso de 5.630 millones de euros logrado el año pasado con la participación de 85 delegaciones nacionales y alrededor de 200 ONG.

Tras lograr un 26 % más de lo comprometido en 2017, con un total de 7.500 millones de dólares, Bruselas ha pedido ahora a los países "redoblar esfuerzos" para superar esta cifra y asistir a los ciudadanos sirios y las comunidades de acogida de refugiados en los próximos años.

7 years have passed since the conflict in #Syria began. The EU has been supporting Syrians with life-saving humanitarian aid since the beginning and will continue to do so. Wherever they are. #SyriaConf2018 pic.twitter.com/CZ3xiG33w7 — EU Humanitarian Aid (@eu_echo) 23 de abril de 2018

Según un informe publicado en la víspera de esta conferencia, la comunidad internacional aportó un total de 6.000 millones de dólares (5.600 millones de euros) para apoyo humanitario, estabilización y desarrollo de actividades en Siria y la región en 2017 y una cantidad adicional de 3.700 millones de dólares (3.500 millones de euros) para 2018-2020.

La mitad de la contribución de 2017 fue destinada a Siria y Turquía, un 17 % al Líbano, un 13 % a Jordania, un 6 % a Irak y un 1 % a Egipto.

El informe también recoge que los donantes han desembolsado un 57 % de los 30.000 millones de dólares comprometidos en créditos para el periodo 2016-2020.

De los 42 contribuyentes, 33 han alcanzado o excedido su compromiso, entre ellos Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y Estados Unidos.

En el primer día de conferencia, el comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn, y de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, mantendrán reuniones con representantes de ONG que trabajan en Siria y en la región.

Está previsto también que la Alta representante de la UE, Federica Mogherini, se reúna con el enviado especial de la ONU a Siria, Staffan de Mistura, y con representantes de la sociedad civil siria.

Fuentes comunitarias informaron de que 23 países estarán representados "a nivel político", entre ellos los de los principales países de acogida, Turquía, con el viceprimer ministro Tugrul Türkes, mientras que por parte de Líbano y Jordania está previsto que acudan sus ministros de Exteriores.

Las mismas fuentes aseguraron que acudirán representantes de Rusia e Irán, que no participaron en la conferencia del año pasado, aunque aún no han confirmado quién representará sus delegaciones.

Oportunidad para tratar el aspecto humanitario

La Unión busca, además, que la conferencia sea una oportunidad para hablar de la situación política "a la luz de los últimos desarrollos" en el país, afirmó este lunes el portavoz comunitario Margaritis Schinas en la rueda de prensa de la Comisión Europea (CE).

En el aspecto humanitario, la conferencia espera apoyar y mejorar las condiciones para "dar respuesta internacional" a las necesidades del pueblo sirio generadas por el conflicto, incluyendo un alto al fuego, y protección de las poblaciones vulnerables, incluidas infraestructuras de escuelas y hospitales.

Por su parte, las ONG piden más esfuerzos, especialmente destinados a los niños.

"Pse a los compromisos de la anterior conferencia, uno de cada rres niños sirios no tienen acceso a educación", dijo el director regional de Oxfam, Tom Krift, una de las organizaciones que participan en la conferencia, y quien también subrayó que se requieren "más esfuerzos para asegurar que estos compromisos se traducen en cambios sobre el terreno".

Save the Children set-up a temporary typical classroom in Syria under the current situation in the country showing that 1 out of every 3 Syrian children does not attend school. The set-up is at the Rond Point Schuman. #SyriaConf2018 #NoLostGeneration #EndWarOnChildren pic.twitter.com/JI47UOiOkD — UN in Brussels (@UNinBrussels) 23 de abril de 2018

La UE reitera la necesidad de dar apoyo a Siria ante el deterioro de la situación en regiones como Guta Oriental, donde se sitúan las ciudades de Duma, o Afrín, donde decenas de miles de civiles se han visto obligados a abandonar sus hogares, y donde el acceso por parte de las organizaciones humanitarias es extremadamente complicado.

Según los últimos datos de la ONU, el conflicto, que dura ya 7 años, ha dejado más de 400.000 muertos, más de un millón de heridos y tres millones de personas con dificultad para acceder a asistencia humanitaria.

Está previsto que la UE anuncie el miércoles por la tarde el compromiso económico alcanzado durante la conferencia.

