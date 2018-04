La UE pide a Rusia e Irán que presionen a Damasco para negociar una solución en Siria

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió este miércoles a Rusia e Irán "presionar a Damasco" para que acepte sentarse en la mesa de negociación bajo el auspicio de la ONU con el objetivo de lograr una solución política en Siria.

"Necesitamos que Rusia e Irán ejerzan presión sobre Damasco para que acepte sentarse en la mesa bajo los auspicios de la ONU. La oposición, con la que hemos estado trabajando en estos años, está hoy más unida y lista para sentarse a negociar", afirmó Mogherini a su llegada a la conferencia de donantes que se celebra en Bruselas.

El segundo día del encuentro estará centrado en la discusión política, con 85 delegaciones nacionales, entre ellas la española, y representantes de Rusia e Irán, que no participaron en la conferencia del año pasado.

Por parte de Irán acude el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, mientras que en representación de Rusia participa el representante permanente ante la UE, Vladimir Chizhov, informó el Consejo de la UE.

La conferencia tiene como objetivo superar los 5.630 millones de euros comprometidos el pasado año para asistir a los ciudadanos sirios y las comunidades de acogida de refugiados.

La UE también espera con esta conferencia insistir en que "la única paz sostenible para Siria estará vinculada a un proceso político bajo los auspicios de la ONU", subrayó Mogherini, quien lamentó "la escalada de las actividades militares".

"Eso es exactamente el contrario de lo que estamos comprometidos a hacer", dijo, y pidió a los garantes de los Acuerdos de Astaná para la creación de zonas de distensión -Rusia, Turquía e Irán- que "ejerzan presión para unas negociaciones significativas".

La política italiana agregó que la UE y la comunidad internacional "no financiarán la reconstrucción en Siria hasta que vea un proceso político firme en marcha".

La conferencia se celebra en un contexto de escalada de tensiones tras el ataque perpetrado por Damasco el pasado 7 de abril en Duma, en el que murieron decenas de personas.

Por este supuesto ataque químico, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon con misiles instalaciones gubernamentales en las que presuntamente se producían y almacenaban armas químicas.

Los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) lograron este fin de semana, tras una semana bloqueados por falta de garantías de seguridad, entrar en Duma para recoger muestras e investigar el presunto uso de armas químicas en el ataque.

El comisario general de la ONU para los refugiados palestinos, Pierre Krähenbühl, puso el acento en la situación de los refugiados palestinos en Siria, que "desde hace décadas experimentan niveles traumáticos de bombardeos, con miles de personas que vivían en dignidad y de las que ahora solo quedan algunos centenares".

"La situación en Siria supone una lucha en términos de seguridad y de movilización de fondos para ayuda humanitaria. Estamos en un momento muy crítico", subrayó, y mencionó la congelación de la contribución estadounidense, que recortó su aportación en 300 millones de dólares para este año.

España aportará 8 millones de ayuda a Siria en 2018 y 11,5 más hasta 2020

El compromiso financiero de España para asistir a los ciudadanos sirios y las comunidades de acogida de refugiados ascenderá a 8 millones de euros en 2018, con 11,5 millones adicionales para el periodo 2019-2020, informaron a Efe fuentes diplomáticas.

A esto se suma la contribución española al mecanismo de refugiados en Turquía, que en 2017 fue de 67 millones, con 33,7 millones en 2018 y 6,5 millones en 2019, precisaron las fuentes.

En total, España ha comprometido 54,6 millones de euros en ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto sirio, que dura ya siete años, y 48,3 millones en cooperación para el desarrollo.

