La UE pide preservar el actual acuerdo nuclear con Irán

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió este miércoles "preservar" el actual acuerdo nuclear con Irán y garantizar su implementación, ante las amenazas de EEUU de retirarse del pacto.

"No se trata de renegociar el acuerdo de Irán, no es esto lo que los presidentes han discutido", afirmó Mogherini en referencia a la reunión de ayer entre los presidentes francés, Emmanuel Macron, y estadounidense, Donald Trump, en Washington, donde ambos abrieron la puerta a negociar un nuevo acuerdo multilateral con Teherán.

"#IranDeal it's working, it's been preventing Iran from developing a nuclear weapon [...] Full implementation of #JCPOA is essential for European security and for the security of the region" @FedericaMog pic.twitter.com/tztDqEyXx5