Dastis apuesta por "fortalecer" el acuerdo nuclear iraní

Bruselas (EuroEfe).- El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, Alfonso Dastis, ha descartado "denunciar" el actual acuerdo nuclea iraní, pero ha abogado por fortalecerlo "mirando hacia el futuro", una postura con la que espera "convencer" a Estados Unidos, que ha amenazado con abandonar el acuerdo antes del 12 de mayo.

"Que tratemos de ver de qué manera se puede fortalecer el acuerdo mirando hacia el futuro a más largo plazo no es una novedad", ha afirmado Dastis a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra este viernes en Bruselas. El encuentro está marcado por el debate sobre la aplicación del acuerdo nuclear iraní, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con abandonar el tratado antes del 12 de mayo, y tras su reunión con el dirigente francés, Emmanuel Macron, en la que se abrió la vía a negociar un nuevo pacto.

Esta idea podría generar división en el seno de los aliados este viernes, pues la Unión Europea (UE) ha reiterado su posición conjunta de que el acuerdo actual "funciona".

