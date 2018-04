La policía de la UE, EEUU y Canadá desmantelan propaganda del EI

Bruselas (EuroEFE).- Cuerpos policiales de seis países de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá se han incautado de herramientas propagandísticas y pruebas digitales empleadas por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

"Con esta acción de desmantelamiento, dirigida a los medios de comunicación del EI, como (la agencia) Amaq, pero también contra la radio al-Bayan, Halumu y Nashir, la capacidad del EI para difundir y publicitar material terrorista ha quedado comprometida", aseguró este viernes Europol, que ha coordinado la operación.

La intervención, lanzada el pasado miércoles, ha unido a las autoridades de Bélgica, Bulgaria, Francia, Holanda, Reino Unido, Rumanía, EEUU y Canadá en "un esfuerzo coordinado para dificultar la capacidad central del EI para difundir material terrorista por un periodo de tiempo indeterminado".

La fiscalía federal de Bélgica, que respaldó la operación, informó de que el objetivo de la acción era desestabilizar el aparato propagandístico del grupo "incautando y desmantelando servidores utilizados para difundir material e identificando y arrestando a sus administradores".

