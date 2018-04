Duro golpe a la propaganda del EI en una operación internacional coordinada por Europol

Bruselas (EuroEFE).- Cuerpos policiales de cinco países de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá lograron esta semana, en una operación conjunta coordinada por Europol, incautar herramientas propagandísticas y pruebas digitales empleadas por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

"Con esta acción de desmantelamiento, dirigida a los medios de comunicación del EI como (la agencia) Amaq, pero también contra la radio al-Bayan, Halumu y Nashir, la capacidad del EI para difundir y publicitar material terrorista ha quedado comprometida", aseguró Europol en un comunicado.

La operación, lanzada el pasado miércoles, unió a las autoridades de Bélgica, Bulgaria, Francia, Holanda, Rumanía, EEUU y Canadá en "un esfuerzo coordinado para dificultar la capacidad central del EI para difundir material terrorista por un periodo de tiempo indeterminado".

Coalition of 8 countries – Belgium, Bulgaria, Canada, France, the Netherlands, Romania, the United Kingdom and US – coordinated by #Europol took down the infrastructure used by the Islamist State to broadcast their terrorist propaganda #IS

La fiscalía federal de Bélgica, que respaldó la operación, informó en un comunicado de que el objetivo de la acción era desestabilizar el aparato propagandístico del grupo "incautando y desmantelando servidores utilizados para difundir material e identificando y arrestando a sus administradores".



La organización policial europea indicó que el caso comenzó a finales de 2015, cuando informaron a los países de la UE sobre el ascenso de la agencia de noticias Amaq, vinculada a la formación terrorista, y sobre la "resiliencia" de la infraestructura en línea del EI.



Los esfuerzos de varios Estados miembros y países no europeos llevaron a una primera acción de desmantelamiento en agosto de 2016, dirigida a la aplicación móvil de Amaq y a su estructura web, y a una segunda, liderada por la Guardia Civil española en junio de 2017, para atacar los efectivos de la web de la agencia. "Los servidores incautados por la Guardia Civil permitieron la identificación de individuos radicalizados en más de cien países", recordó esta semana Europol.

Today's international take-down with @Europol shows our global strength and unwavering resolve to fight against terrorist content online. Daesh is losing territory on the ground and online. We will not stop until their propaganda is entirely eradicated from the Internet. https://t.co/m62bYHvlpO