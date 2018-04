La Unión Europea condena los atentados en Afganistán

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) y la Eurocámara condenaron este lunes el doble atentado suicida en Kabul en el que han muerto al menos 25 personas, entre ellos niños y periodistas.

"Entre las víctimas había 9 periodistas, según nuestras informaciones. Incluso en la guerra hay reglas: los civiles y los periodistas que arriesgan su vida para cubrir la información nunca deben ser atacados", declaró el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas.

La Unión Europea y la Comisión están "junto a los civiles y junto a los periodistas en todo el mundo", agregó el portavoz del Ejecutivo comunitario.

Our condolences to all those who lost loved ones in the attacks in Kabul.

Civilians and journalists who risk their lives to report from dangerous places must never be a target.

We stand with the Afghan people and journalists worldwide. pic.twitter.com/56N2EJk8DE