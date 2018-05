Europa recuerda que hay canales para comprobar si Irán cumple el acuerdo nuclear

Bruselas (EuroEFE).- La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, subrayó este martes que existen mecanismos específicos para comprobar si Irán cumple el acuerdo nuclear e indicó que hay diez informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que certifican que Teherán ha respetado sus compromisos.

Mogherini subrayó en un comunicado que su reacción es "preliminar", a falta de analizar la declaración del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y los documentos a los que se refiere y de conocer la opinión de la OIEA, "la única organización internacional imparcial que se encarga de supervisar los compromisos de Irán".

"Lo que he visto de los primeros informes es que el primer ministro Netanyahu no ha cuestionado el cumplimiento por parte de Irán de los compromisos del (acuerdo nuclear)", que implican obligaciones más allá de 2015, señaló.

Mogherini dijo que el acuerdo nuclear firmado entre Irán y la comunidad internacional -que regula los controles a la energía nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones- "no se basa en asunciones de buena fe o confianza, sino que se basa en compromisos concretos, mecanismos de verificación y un control de los hechos muy estricto, realizado por el OIEA".

Ese organismo "ha publicado diez informes que certifican que Irán ha cumplido plenamente con sus compromisos", añadió.

En todo caso, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad Común incidió en que si cualquier parte o país "tiene información sobre incumplimiento de cualquier tipo, puede y debe dirigirse y canalizar esa información a los mecanismos adecuados, legítimos y reconocidos, la OIEA y el acuerdo nuclear".

Insistió en que "tenemos mecanismos para abordar cualquier eventual preocupación".

"IAEA is the only impartial international organisation in charge of monitoring Iran’s nuclear commitments. If any country has information of non-compliance of any kind should address this information to the proper legitimate and recognised mechanism" @FedericaMog #IranDeal pic.twitter.com/M0Fvv3SrgN European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 30 de abril de 2018

Israel acusa a Irán de tener un programa nuclear secreto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló el lunes documentos que supuestamente muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto y aseguró que Teherán está engañando al mundo, en referencia al acuerdo de 2015 que limita su programa atómico.

Trump respalda denuncias de Netanyahu sobre Irán e insinúa el fin del acuerdo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó este lunes que planea retirarse del acuerdo nuclear con Irán y respaldó la denuncia de Netanyahu de que Teherán tiene un programa nuclear "secreto".

"Lo que hemos aprendido hoy sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100 %" sobre el acuerdo nuclear de 2015, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari.

Trump habló así minutos después de que Netanyahu compareciera ante la prensa en Tel Aviv para revelar documentos que supuestamente muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto, y asegurara que Teherán está engañando al mundo, en referencia al acuerdo multilateral de 2015 que limita su programa atómico.

"Esa simplemente no es una situación aceptable", aseguró Trump en alusión al supuesto programa secreto de Teherán.

The Iranian regime has shown it will use destructive weapons against its neighbors and others. Iran must never have nuclear weapons. https://t.co/xYcJXJpVQh The White House (@WhiteHouse) 1 de mayo de 2018

El presidente estadounidense planea anunciar antes del próximo 12 de mayo si retira a su país del acuerdo nuclear que su predecesor, Barack Obama, firmó con Irán en 2015 junto a Alemania, Francia, China, Rusia y el Reino Unido, y que está destinado a contener sus actividades atómicas a cambio de un alivio de las sanciones.

"El día 12 o antes voy a tomar una decisión. No voy a decirles lo que haré, pero mucha gente cree que lo sabe. Eso no significa que no negociaré un nuevo acuerdo", subrayó Trump.

Por Marta Borrás, Laura Fernández Palomo y Lucía Leal (edición: Catalina Guerrero)