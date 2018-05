Bruselas decidirá a finales de mayo si España lidera la operación Atalanta

Sofía (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) decidirán en las próximas semanas si España acoge en su base de Rota el mando de la operación Atalanta tras el "brexit", una misión europea contra la piratería en el mar Índico actualmente encabezada por el Reino Unido en su base de Northwood.

En una rueda de prensa durante la reunión informal de ministros de Defensa celebrada este fin de semana en Bulgaria, la alta representante europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, manifestó "la necesidad de encontrar consenso" en esta decisión, después de que Italia haya presentado una iniciativa para asumir la operación.

#EUDefence "It's strategically important for us to continue to have Operation Atalanta working and working at full speed.” @FedericaMog on the location of the future HQ for #OpAtalanta @EUNAVFOR pic.twitter.com/EWUKxphMBY