La UE abordará el pacto nuclear con Francia, Alemania, Reino Unido e Irán

Bruselas/Florencia (EuroEFE).- La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, anunció este viernes que se reunirá el próximo martes en Bruselas con los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido y, a continuación, con el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif.

El encuentro tendrá lugar una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la retirada unilateral de su país del acuerdo nuclear con Irán, que la UE pretende salvar.

"El acuerdo nuclear con Irán es la culminación de doce años de diplomacia. Pertenece a toda la comunidad internacional. Ha estado funcionando y está cumpliendo su objetivo, que es garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares. La UE está decidida a preservarlo", declaró Mogherini tras conocerse la decisión de Trump.

Francia, Alemania y Reino Unido también han dicho que trabajarán para que siga vigente el acuerdo firmado entre Irán y la anterior administración estadounidense presidida por Barck Obama, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania y la UE.

