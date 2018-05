Irán da un plazo "límite" a la UE para salvar el acuerdo nuclear

Teherán (EuroEFE).- Las autoridades iraníes han dado a la Unión Europea (UE) un plazo "límite" para garantizar los intereses de Teherán y salvar el acuerdo nuclear de 2015, que podría ser de entre 45 y 60 días.

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió en una conversación telefónica en la noche del domingo con la primera ministra británica, Theresa May, de que la UE tiene "un tiempo limitado" para tomar sus decisiones.

"Los intereses de Irán en cuestiones importantes como la venta de petróleo, gas y petroquímicos, así como las relaciones bancarias y la inversión deben quedar claramente determinados y garantizados", subrayó Rohaní, según un comunicado de la Presidencia.

El mandatario se refirió también a la reunión que mantendrán el martes los ministros de Exteriores de Reino Unido, Francia, Alemania e Irán, junto a la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, y expresó su esperanza en un resultado positivo.

#IranDeal "I have convened a ministerial meeting with the FMs of Germany@HeikoMaas, France @JY_LeDrian , UK @BorisJohnson for next Tuesday in Brussels. First the three of them with me, and then we will meet with Iran FM @JZarif” @FedericaMog #JCPOA #SOU2018 pic.twitter.com/E19WCmHfpk