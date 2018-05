El proteccionismo de Trump, Irán y Gaza se invitan a la cumbre UE-Balcanes

Bruselas (EFE).- Los líderes de la Unión Europea se reunen el miércoles y jueves en Sofía en una cumbre informal sobre los Balcanes a cuya agenda se ha invitado la crisis de Gaza, la decisión de Donald Trump de retirar a EEUU del pacto nuclear con Irán y su amenaza de imponer aranceles al aluminio y acero de la UE.

España será el único Estado miembro que no esté representado en la cumbre UE-Balcanes del jueves a nivel de jefe de Estado o de Gobierno debido a la presencia de Kosovo, cuya independencia de Serbia declarada en 2008 Madrid no reconoce, al igual que otros cuatro socios comunitarios que sí asistirán (Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia).

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sí estuvo en Sofía este martes, donde se reunió con su homólogo de Bulgaria y presidente de turno de la UE, Boiko Borisov, a quien trasladó su negativa a participar en la cumbre.

Gaza e Irán, sobre la mesa

Rajoy también acudirá el miércoles a la cena de líderes de la UE, encuentro en el que se abordarán los "drásticos acontecimientos de Gaza", en palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la ruptura unilateral por parte de EEUU del acuerdo nuclear iraní, cuya vigencia defiende con firmeza la Unión Europea al considerar que Teherán ha cumplido todos sus compromisos.

"Eso no significa que la UE no esté preocupada por el comportamiento de Irán en la región, por su programa balístico o por lo que ocurrirá más allá de 2025", explicó una fuente europea.

El acuerdo -firmado en julio de 2015 por Irán, China, Francia, Rusia, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y la UE- establece que el régimen de Teherán detendría su programa militar atómico durante 10 años a cambio de que se levantaran las sanciones internacionales contra la República Islámica.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra británica, Theresa May, países que firmaron el pacto, trasladarán a sus socios comunitarios su posición sobre el dossier iraní durante la cena.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expondrán a los Estados miembros las diferentes opciones que se barajan para proteger a las empresas europeas que hagan negocios con Irán ante eventuales represalias estadounidenses.

"No hay una solución mágica" sobre la estrategia para mantener vivo el acuerdo, reconocen en Bruselas.

La prórroga de Trump

Los líderes europeos también intercambiarán impresiones en la cena sobre la prórroga de un mes -hasta el 31 de mayo- acordada por EEUU a la UE para negociar un acuerdo que evite que Trump aplique aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio.

El jueves, el embajador español ante la UE, Pablo García-Berdoy, encabezará la delegación española en la cumbre informal UE-Balcanes, en la que además de los otros 27 socios comunitarios participarán Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia.

"No teníamos grandes esperanzas de que Rajoy fuera a acudir a la cumbre", comentaron fuentes europeas, que celebraron que España sí participe en la cita y haya accedido a firmar una declaración conjunta.

En ella, los países de la UE reafirmarán su compromiso "inequívoco" de acercar esa región a Bruselas y pedirán reformas a los países balcánicos en lucha contra la corrupción y el crimen organizado o desarrollo del Estado de Derecho.

The European perspective of the Western Balkans will be in the focus of the #EUWesternBalkansSummit in #Sofia. The is the biggest trade power in the world & the number 1 partner for the region. Learn more in the video by @EUCouncil: https://t.co/ccxpMOQ3j2