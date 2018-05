Bruselas propone mejorar el sistema de visados para reforzar las fronteras

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles mejorar el Sistema de Información de Visados (VIS), la base de datos que reúne la información de aquellas personas que demandan visados Schengen, para reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

"Con la mejora del VIS eliminaremos los puntos negros en los sistemas de información entre autoridades fronterizas y permitiremos que hagan mejor su trabajo", aseguró el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, que presentó en rueda de prensa la propuesta sobre los visados, junto con un informe sobre los progresos de la llamada "agenda de la inmigración".

Today we also propose to revise and strengthen our Visa Information System, which will contribute to stronger external borders, more security and fluid travel. #visa https://t.co/fT4BYCffns pic.twitter.com/rGwKwp8E6X

Eliminar "los puntos negros"

Las mejoras de este sistema de visados pasarían por la unificación del Sistema de Entrada y Salida (EES), el Sistema de Información Schengen (SIS) y el Sistema Europeo de Información sobre Casos Judiciales (ECRIS) en un único portal de búsqueda para facilitar el intercambio de datos entre las diferentes autoridades fronterizas.

Esta modificación, según un comunicado de la CE, daría acceso a las fuerzas policiales y a la Europol a la base de datos del VIS "de una forma más estructurada y siempre respetando la normativa comunitaria de protección de datos" para "prevenir, detectar e investigar" potenciales amenazas terroristas.

"Es nuestra responsabilidad asegurar la seguridad de los ciudadanos europeos y construir una Europa que proteja sin afectar a la movilidad de aquellos que viajan por la UE de buena fe", señaló Avramópulos, quien añadió que criminales y potenciales terroristas "no deberían pasar inadvertidos al entrar en la UE".

The progress that we have made so far on all fronts underlines the importance of our comprehensive and joint approach – and the need to continue it. The reform of our Common European Asylum System is an essential part of this. #migrationEU https://t.co/zi97qAMUpN pic.twitter.com/FITrIwwXom