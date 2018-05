UE y ONU defienden el multilateralismo en pleno debate sobre el pacto iraní

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el secretario general de la ONU, António Guterres, han destacado su apuesta por el multilateralismo en pleno debate sobre la continuidad del acuerdo nuclear iraní, tras la salida de Estados Unidos del pacto.

"En este mundo peligroso es absolutamente esencial preservar dos cosas: las instituciones de gobernanza multilateral y el Estado de derecho en las relaciones internacionales", declaró Guterres durante una rueda de prensa después de reunirse con Juncker y los demás comisarios europeos.

El papel de Europa es esencial, dice Guterres

El ex primer ministro portugués añadió que en ese contexto el papel de la Unión Europea (UE) es "absolutamente esencial" e instó a los Veintiocho a permanecer "más y más unidos", ser "más y más efectivos" y estar "más y más presentes y que su voz sea más y más oída en las relaciones internacionales como un pilar central del multilateralismo en el mundo de hoy".

I thank the European Union for its commitment to multilateralism and vital support to the United Nations. It was a pleasure to be in Brussels today discussing ways in which we can further strengthen our partnership. https://t.co/tIr1BfEgJi pic.twitter.com/IxELKn1Bje