Juncker a Trump: "No negociaremos con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza"

Sofía (EuroEFE).- Si el presidente de EEUU, Donald Trump, quiere negociar sobre comercio sobre la Unión Europea (UE) debe acordar una "exención permanente" a los aranceles que su Administración amenaza con imponer, advirtió este jueves el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

"No negociaremos con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, por dignidad", dijo Juncker al término de la cumbre informal UE-Balcanes de Bulgaria, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

In Sofia, we sent a strong signal of unity on Iran and US trade. EU forged even closer connectivity and digital links with our friends from the #WesternBalkans. Anchored to the #EU means sharing values and principles: #RuleOfLaw, fight against corruption and freedom of expression pic.twitter.com/RiIDchMv42