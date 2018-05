La UE protegerá a sus empresas de las sanciones de EEUU a Irán

Bruselas/Washington (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) inició este viernes el proceso para proteger a las empresas europeas de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, después de recibir el visto bueno de los líderes de la Unión Europea (UE) en la cumbre celebrada el jueves en Sofía.

El objetivo es tener en marcha esa medida antes del próximo 6 de agosto, cuando empezarán a surtir efecto las primeras sanciones de Estados Unidos, según un comunicado del Ejecutivo comunitario.

We are acting to protect the interests of EU companies investing in Iran and remain fully committed to the continued, full and effective implementation of the #IranDeal → https://t.co/RKsPy2a1Kg

Bruselas ya ha activado formalmente el llamado "estatuto de bloqueo", que libra a las empresas europeas de los "efectos extraterritoriales de las sanciones de Estados Unidos", permite a esas compañías recuperarse del daño causado por las sanciones y anula los efectos que decisiones de tribunales extranjeros sobre este tema puedan tener en la UE.

La CE puso este viernes en marcha también el proceso formal destinado a eliminar los obstáculos para que el Banco Europeo de Inversiones pueda financiar actividades fuera de la UE, en Irán. Esto permitirá al banco apoyar las inversiones europeas en ese país y podría ser útil en particular para las pymes, según la CE.

Por otra parte, la Comisión se comprometió a "continuar y reforzar la cooperación sectorial, incluido en el sector energético, y la asistencia a Irán", como medida para construir confianza.

En ese contexto, indicó que como primer paso el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, viajará a Teherán este fin de semana y que la UE tiene previsto movilizar asistencia financiera a través del desarrollo a la cooperación o de instrumentos de asociación.

Además, el Ejecutivo comunitario animó a los países de la UE a explorar la posibilidad de transferencias puntuales al Banco Central de Irán, lo que podría ayudar a las autoridades iraníes a recibir sus ingresos relacionados con el petróleo, en particular en caso de sanciones estadounidenses que podrían dirigirse a entidades europeas activas en las transacciones con Irán.

Tensiones transatlánticas

La UE se ha lanzado a proteger sus intereses en Irán un día después de la cumbre de Sofía, donde quedaron patentes las tensiones entre los dos bloques atlánticos, tanto en relación al pacto nuclear con Irán como acerca de los planes de Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, respecto a las que la UE sigue exigiendo una exención completa.

Pese a la salida unilateral de EEUU, la UE quiere salvar el acuerdo nuclear a toda costa porque lo ve necesario para estabilizar una región especialmente sensible

"Mientras los iraníes respeten sus compromisos, la UE evidentemente apoyará el acuerdo", dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, quien agregó que la UE tiene "el deber de proteger las empresas europeas y especialmente a las pequeñas y medianas empresas".

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, subrayó que no es fácil asumir que un "amigo cercano" como tradicionalmente se considera en la UE al presidente de EEUU actúe de manera "impredecible".

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.