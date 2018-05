"Los Balcanes deben integrarse en la UE. No hay plan B"

Sofía (EuroEFE).- Los líderes de la UE, reunidos en Sofía, subrayaron este jueves su compromiso a favor de una perspectiva europea para los Balcanes Occidentales y declararon que esa integración es una "prioridad superior", aunque no prometieron fechas concretas para la entrada de alguno de esos países en el club comunitario.

"No existe otra alternativa. No existe plan B. Los Balcanes Occidentales son parte integral de la UE. Y ellos pertenecen a nuestra comunidad", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Watch @eucopresident wrapping up #EUWesternBalkansSummit: "I don’t see any other future for the Western Balkans than the EU. There is no other alternative, there is no plan B." #EUWhereElseMore info: https://t.co/Ednapq0fm2 pic.twitter.com/zSzdqKSwUq