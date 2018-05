La UE se compromete a proteger las relaciones comerciales ante la inquietud de Irán

Teherán (EuroEFE).- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, trasladó este domingo a Teherán el compromiso de la Unión Europea (UE) de mantener las relaciones comerciales con Irán, que pide soluciones rápidas para salvar el acuerdo nuclear suscrito en 2015 y del que se ha descolgado EEUU.

"Consideramos que hay que mantener este acuerdo a toda costa y para eso hay que poner en marcha los mecanismos que eviten que las empresas europeas padezcan los efectos de las sanciones extraterritoriales de EEUU", dijo a Efe Arias Cañete, tras reunirse con el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.

In Tehran with Iran’s Foreign Minister @JZarif discussing way forward to defend and fully implement the #IranDeal. Committed to protecting EU investments and boosting EU-Iran trade relations. #JCPOA pic.twitter.com/6kyYjUQuTV