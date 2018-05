Agencias europeas intensificarán la cooperación en ciberseguridad en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, y la comisaria de Economía Digital, Mariya Gabriel, acordaron mejorar la cooperación y el funcionamiento entre las agencias de la UE que trabajan en defensa cibernética.

Mogherini y Gabriel firmaron el miércoles 23/5/2018 un memorándum de entendimiento para mejorar el intercambio de información, la cooperación educativa y la colaboración entre equipos, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"Cyberspace threats do not know of national borders. Cooperation among Member States and at European level is essential." Four EU cybersecurity organisations enhance cooperation #EUDefence pic.twitter.com/lUq2FeLGFx