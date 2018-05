La UE llama a actuar "inmediatamente" para atajar la crisis en Gaza

Bruselas (EuroEFE).- La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó este lunes a "actuar inmediatamente y en coordinación con los socios regionales para evitar más pérdidas humanas y garantizar el acceso humanitario a la Franja de Gaza".

"La UE tiene una posición consolidada y consensuada que seguiremos defendiendo ante Israel, Palestina, Jordania, Egipto, Estados Unidos y la ONU", aseguró Mogherini en la rueda de prensa posterior a la reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores de los Veintiocho.

Las recientes protestas en Gaza con motivo del 50º aniversario del Estado de Israel y el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén se saldaron con la muerte de sesenta palestinos en enfrentamientos con el ejército israelí.

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior recordó que estas acciones, que deben ser evitadas "a toda costa", se han producido en un contexto de ausencia de un proceso de paz, por lo que entiende como "fundamental" hacer todo lo posible por revertir la solución.

Mogherini reiteró la posición conjunta de la UE, que reclama una solución con Israel y Palestina como dos Estados que compartan Jerusalén como su capital.

#Gaza "Act immediately in coordination with our regional partners to avoid further losses of lives and guaranteeing humanitarian access to Gaza is created" @FedericaMog pic.twitter.com/UjVrGFfOuo