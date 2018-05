La UE y los Estados miembros se coordinarán para preservar el pacto iraní

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes en Bruselas establecer un mecanismo para coordinar las acciones de los Estados miembros y la Comisión Europea (CE) orientadas a preservar el acuerdo nuclear con Irán después de que Estados Unidos lo abandonase el pasado 12 de mayo.

"Estableceremos una serie de mecanismos para supervisar y acompañar este proceso y proteger las legítimas inversiones de empresas europeas en Irán", aseguró la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, tras su encuentro con los ministros de Exteriores de la UE.

La jefa de la diplomacia europea también destacó la "unidad" al respecto mostrada por los Estados miembros y afirmó que todos coincidieron en señalar que el acuerdo nuclear "es la mejor solución para mantener la seguridad en la región".

Durante la reunión mantenidaeste lunes en Bruselas, Mogherini informó a los Veintiocho del resultado de las conversaciones que tuvieron lugar el pasado viernes en Viena entre los países que permanecen en el acuerdo nuclear, el primer encuentro de este tipo sin la presencia de Estados Unidos.

Tras la reunión del pasado viernes, Irán subrayó que da a las partes "varias semanas" de plazo para que presenten soluciones pragmáticas que salven el acuerdo, mientras que la UE se comprometió a trabajar en una propuesta que garantice y mantenga los lazos comerciales con la República Islámica.

"Hemos estado trabajando enormemente estas semanas, junto con los iraníes, Francia, Alemania y el Reino Unido pero también con los demás Estados miembros y otros actores internacionales para clarificar un punto: las decisiones de la UE las toman los europeos (...) especialmente cuando afectan a nuestra seguridad", aseguró.

En este sentido, Mogherini recordó que el pasado jueves el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), encargado se supervisar el programa nuclear de Irán, certificó que Teherán estaba cumpliendo con el acuerdo.

"Compartimos con Estados Unidos la preocupación por el papel de Irán en la región y por su programa de misiles balísticos, pero justo por eso creemos que es importante mantener vigente el acuerdo y velar por su implementación total", señaló la alta representante.

#IranDeal "This is not about an economic interest, it is about a security interest for the EU. In the absence of the nuclear deal with Iran, we believe the security of the region - and of Europe - would be at stake." @FedericaMog pic.twitter.com/MUj5zsYoE9