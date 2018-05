Auditores de la UE critican la falta de control en las medidas contra la radicalización

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Cuentas europeo señaló este martes que las acciones de la Unión Europea contra la radicalización responden a las necesidades de los Estados miembros, pero criticó que no se analicen los costes y los logros de las medidas contra la radicalización financiadas por los Veintiocho.

Los auditores indican en un informe publicado este martes que "la Comisión Europea (CE) no puede demostrar el grado de eficiencia real de las medidas contra la radicalización, por lo que existe el riesgo de que no se aprendan las lecciones para el futuro".

