Israel inicia gira europea para convencer del peligro iraní

Jerusalén (EuroEFE).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, empieza este lunes una gira europea para intentar convencer a los principales líderes políticos del viejo continente de la amenaza iraní en Oriente Medio y el resto del mundo, y abordará medidas para hacerle frente, incluidas revisiones del acuerdo nuclear.

Este lunes ser reunirá en Berlín con la canciller Angela Merkel y, después, el viaje oficial continuará en París, con una entrevista con el presidente Emmanuel Macron y en Londres, donde será recibido por su homóloga británica, Theresa May.

"Voy a discutir con ellos los acontecimientos en la región, pero, lo primero de todo, el énfasis se pondrá sobre Irán, en la necesidad de seguir conteniendo su programa nuclear", dijo hoy Netanyahu al comienzo de la sesión con su gabinete de ministros, y advirtió: "Israel no permitirá a Irán adquirir armas nucleares".

Frenar a Irán en Siria

El mandatario también trabajará para "frenar los planes expansionistas y agresivos de Irán en todo Oriente Medio y principalmente en Siria" e insistirá "en un principio fundamental: Israel mantiene y seguirá manteniendo su libertad de acción contra la concentración militar iraní en cualquier área de Siria", como ha hecho hasta la fecha con bombardeos sobre instalaciones iraníes.

"Recientemente he hablado de estos temas con el presidente ruso (Vladimir) Putin y con el secretario de Estado de los EE.UU. (Mike) Pompeo. Son conversaciones muy importantes para la seguridad de Israel", añadió.

