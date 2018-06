El OIEA alienta a Irán a cooperar más pero confirma que cumple el pacto nuclear

Viena (EuroEFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insistió este lunes en que Irán cumple el acuerdo cerrado en 2015 con las grandes potencias para evitar que desarrolle armas nucleares, pero alentó al país a cooperar de forma más activa y rápida en la verificación de sus actividades, en medio de la incertidumbre creada tras la salida de EEUU del pacto.

"No estoy preocupado sobre el cumplimiento del acuerdo nuclear y del protocolo adicional (del TNP). Tenemos acceso a todo lo que necesitamos", dijo el director general del OIEA, Yukiya Amano, en una rueda de prensa al margen de una reunión de la Junta de Gobernadores de esta agencia de la ONU en Viena.

El protocolo adicional de Tratado de No Proliferación de armas nucleares establece la posibilidad de inspecciones sin aviso previo en cualquier instalación iraní.

"Este tipo de casos (retrasos) no son poco comunes en la aplicación de acuerdos de salvaguardas (controles)", explicó Amano, al mismo tiempo que aseguró que Irán puede mejorar su colaboración y que existe "espacio de mejora para proveer cooperación a tiempo y de forma más activa".

"Esto es (solo) un aliento", precisó el director general, al rechazar que se trate de una advertencia o queja formal.

La Junta de Gobernadores del OIEA inició este lunes en Viena una reunión centrada en el polémico programa nuclear de Irán.

Las deliberaciones de la Junta se realizan a la sombra del reciente anuncio de Estados Unidos de que se retira del acuerdo firmado entre Irán y seis grandes potencias: EEUU, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.

"At the heart of the Iran deal was a giant fiction: that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie." pic.twitter.com/9m4VBjnHj7 — The White House (@WhiteHouse) 8 de mayo de 2018

Washington considera que Irán no cumple con el espíritu del tratado al seguir adelante con su programa de misiles balísticos y su expansión militar en Oriente Medio, como en Siria y Yemen.

En su último informe, emitido con motivo de la reunión que comienza este lunes y tras el anuncio estadounidense, el OIEA confirmó que Irán cumple con todas las exigencias del tratado.

Eso incluye la limitación de su producción de uranio enriquecido y de agua pesada, dos materiales de posible doble uso, civil y militar.

El futuro del "Plan de Acción Conjunto" (JCPOA), como se llama el acuerdo oficialmente, depende ahora en gran medida de los países europeos y de su capacidad de garantizar que Irán siga disfrutando de las ventajas económicas a cambio de las cuales accedió a limitar su programa nuclear.

En caso contrario, Irán ha advertido de que abandonará el acuerdo y amenaza con reactivar e intensificar su programa nuclear, incluyendo la producción de uranio.

En la reunión de esta semana intervendrán todas las partes del acuerdo y se prevé un duro cruce de acusaciones entre EEUU e Irán.

La OIEA también supervisa la situación de Corea del Norte

Por otra parte, la Junta analizará también la situación en Corea del Norte, cuyo régimen dispone de bombas nucleares aunque está negociando con EEUU una salida dialogada al conflicto, que amenaza también a Corea del Sur y Japón.

A diferencia de Irán, el OIEA no dispone en Corea del Norte de inspectores sobre el terreno, lo que hace que sólo puedan supervisar sus actividades nucleares a través de imágenes de satélite.

En ese sentido, Amano dijo este lunes que sus expertos están listos para verificar cualquier acuerdo que se cierre entre Corea del Norte y Estados Unidos.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de mayo de 2018

"No es posible decir qué tamaño tendrá un operativo (de verificación). Pero podemos movilizar a mucha gente en caso de necesidad", concluyó el director del OIEA.

Por Jordi Kuhs / Paula García Mora (edición: Desirée García)

