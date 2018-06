Europa, la región más pacífica del mundo

Londres (EuroEFE).- Europa siguió siendo en 2017 la región más pacífica del mundo, aunque una de sus principales potencias, España, empeoró por primera vez su situación debido a las tensiones internas, revela el Índice de Paz Global 2018 (GPI, en inglés), difundido este miércoles en el Reino Unido.

Un año más, el ránking por países lo encabeza Islandia, mientras que Siria sigue sufriendo el de mayor nivel de conflicto, según este índice, elaborado por el centro de estudios australiano Instituto de Economía y Paz entre 163 países durante 2017.

These are the top ten most peaceful countries in the world in 2018: Iceland New Zealand Austria Portugal Denmark Canada Czech Republic Singapore Japan Ireland Report & maps: https://t.co/gFOKY0WCT3 #globalpeace18 pic.twitter.com/3Ozs4dU2EZ

Aunque Europa es sinónimo de paz en todo el planeta -Islandia, Austria, Portugal y Dinamarca ocupan los primeros puestos de la relación mundial- en 2017 empeoró por tercer año consecutivo. Además, "por primera vez en la historia del índice", un país occidental, España, "experimenta uno de los cinco mayores deterioros de la paz" del listado, dijo a Efe el presidente del Instituto, Steve Killelea.

De 36 países europeos, 23 acusaron un deterioro, en su mayoría de Europa occidental, mientras que hubo mejoras "compensatorias" en varios Estados de Europa del Este.

Killelea apuntó que en la última década un 61 % de los países europeos ha empeorado su nivel de paz por "una mayor inestabilidad política, un aumento del impacto del terrorismo y el incremento de la percepción de la criminalidad".

España ocupó en 2017 el trigésimo lugar, con un marcado descenso de diez puestos respecto al ejercicio precedente, por "el aumento de las tensiones internas y el impacto del terrorismo", apunta el informe.

Suramérica sufre un deterioro de la paz

Aunque se mantiene entre las cuatro regiones más pacíficas del planeta, de nueve analizadas, Suramérica sufrió un deterioro de la paz el año pasado, si bien algunos países mejoraron, como Argentina, que escala ocho puestos hasta el 66; Nicaragua, que gana 7 hasta el 68, o Cuba, que sube 8 hasta el 81.

En la duodécima edición del GPI, el país latinoamericano más pacífico es Chile, en el número 27, seguido de Uruguay (36); Costa Rica (38); Panamá (49); Perú (74); Ecuador (75) y Paraguay (77).

La República Dominicana está en el puesto 91 y detrás van Bolivia (94); Brasil (106); Guatemala (111); El Salvador (116); Honduras (118); México (140); Venezuela (143) y Colombia (145).

En general, el nivel de pacificación del mundo cayó el año pasado un 0,27 % respecto a 2016, y, frente a 71 países que mejoraron, 92 sufrieron un retroceso.

Después de Islandia, que ocupa el primer lugar del GPI desde 2008, los países más pacíficos son Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca, y los menos son Afganistán, Sudán del Sur, Irak y Somalia, y, finalmente, Siria.

Gambia, el país que más mejora

El país del mundo que más mejoras ha hecho en su nivel de paz es Gambia, en el África subsahariana, que escala 35 posiciones en el GPI 2018 hasta el número 76.

La región más inestable sigue siendo Oriente Medio y el Norte de África, por lo que Killelea opina que "la mejor medida para mejorar la paz mundial sería que se resolvieran los conflictos en Siria, Irak, Libia y Yemen".

Pese a la mayor conflictividad en el planeta, el Instituto revela que ha bajado el nivel global de gasto militar, lo que se debe a que "los conflictos son muy intensos en algunas partes del mundo pero no en otras", señala el creador del índice.

En su informe, el centro de estudios australiano indica que el impacto económico de la violencia fue en 2017 de 14,7 billones de dólares, un 2 % más que en el ejercicio anterior y equivalente al 12,4 % del producto bruto mundial, o 1.998 dólares por persona.

Según Killelea, el hecho de que la violencia aumente a nivel global pese a que reporta un elevado coste económico se debe a que "muchos políticos ignoran qué condiciones crean paz, muchas de las cuales generan también crecimiento económico".

Violence cost the world $14.8 trillion in 2017 — that's 12.4% of global GDP, or $1988 for every person in the world pic.twitter.com/8oBpGm2gd3