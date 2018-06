Netanyahu finaliza en Londres su gira por Europa

Londres (EuroEFE).- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pidió este miércoles a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, buscar el modo de "mitigar" la crisis en Gaza, donde 110 palestinos murieron por fuego israelí en manifestaciones violentas entre el 30 de marzo y el 15 de mayo.

May hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de una reunión en su despacho oficial de Downing Street con Netanyahu, que acabó en Londres una gira por Europa para promover la oposición al acuerdo nuclear internacional firmado en 2015 con Irán, que Estados Unidos ya abandonó el pasado 8 de mayo.

Today PM @Theresa_May hosted Israeli Prime Minister @Netanyahu, where they discussed regional stability, Iran and Gaza. https://t.co/h4mEM2u75l pic.twitter.com/mkY1LacMBH