Las diferencias con Trump convierten el G7 en el G6+1

Quebec (Canadá) (EuroEFE).- Las diferencias entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados occidentales en materia de comercio y cambio climático dificultarán un acuerdo para lograr una declaración final conjunta en la Cumbre del G7 que comienza este viernes en Canadá.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, desarrolla como anfitrión una intensa actividad diplomática para intentar salvar la previsible división entre el bloque aliado y Trump, de la cumbre que ya ha sido rebautizada por medios internacionales como el G6 + 1.

No en vano, el presidente francés, Emmanuel Macron, apuntó a esta posibilidad como la más probable: "Al presidente estadounidense puede que no le importe estar aislado, pero a nosotros tampoco nos importa firmar un acuerdo con seis países si es necesario", dijo Macron en Twitter, en referencia a los también integrantes del G7 (Francia, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido e Italia).

